Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale Under 19 di Alberto Bollini alla fase élite dell'Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5 insieme ai pari età di Francia, Lettonia e Spagna, dopo aver svolto uno stage dal 24 al 26 febbraio, si raduneranno nuovamente presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano il 10 e l'11 marzo per una due giorni di allenamenti.

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 20 calciatori, tutti nati nel 2006, tranne sei classe 2007 tra i quali gli interisti Matteo Cocchi e Mattia Mosconi. Presente anche gli altri nerazzurri Mattia Zanchetta, Giacomo De Pieri e Matteo Spinaccè.

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Juve Stabia), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Tommaso Rubino (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Genoa), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Richi Agbonifo (Hellas Verona), Federico Cassa (Atalanta), Giacomo De Pieri (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Matteo Spinaccè (Inter).