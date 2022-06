Franco e Valentin Carboni non hanno avuto molto tempo per festeggiare il fresco titolo di campioni d'Italia Under 19. Entrambi figurano infatti nella lista dei convocati dal ct dell'Under 20 argentina, Javier Mascherano, per il torneo Maurice Revello. L'albiceleste ha vinto 1-0 le prime due gare senza i fratelli Carboni (impegnati nelle Final Four del Primavera 1) battendo con identico risultato Arabia Saudita e Panama. Domani alle 17.30 affronteranno la Francia nell'ultima partita del girone A. Mercoledì 9 sono previste le semifinali, il 12 la finale.