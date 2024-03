Dopo aver vinto 2-0 contro i Paesi Bassi all'esordio nel gruppo 3 della fase élite dell'Europeo, la Nazionale italiana Under 17 tornerà in campo domani al Myyrmäki Stadium di Vantaa per affrontare i pari categoria del Belgio che, due giorni fa, hanno battuto 1-0 i padroni di casa della Finlandia grazie al calcio di rigore messo a segno al 13' dall'attaccante classe 2007 Chike Van De Ven Macayle.

"Siamo pronti, non vediamo l'ora di scendere in campo - ha assicurato a Figc.it capitan Alessandro Ciardi, ex attaccante dell'Inter ora in forza al Salisburgo -. Nella prima partita, che solitamente è quella un po' più complicata per una serie di fattori, abbiamo dato una grande dimostrazione di forza contro i Paesi Bassi che, non dimentichiamocelo, sono testa di serie in questa categoria. La fascia di capitano la indosso io, ma in un gruppo così forte lo siamo tutti, dal primo all'ultimo. Se giochiamo come sappiamo, non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno: non siamo presuntuosi ma consapevoli delle nostre qualità".