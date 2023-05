Buona la prima per l'Italia U20 al Mondiale di categoria. Gli azzurrini hanno piegato per 3-2 il Brasile grazie a un Casadei indemoniato: l'ex Inter ha fornito a Prati l'assist per l'1-0, realizzando poi la doppietta che porta l'Italia sul 3-0 (il secondo gol su calcio di rigore). Nella ripresa tornano in partita i verdeoro grazie a una doppietta di Marcos Leonardo, ma non basta a fare punti. Tra i nerazzurri erano titolari Zanotti ed Esposito (il secondo sostituito al 75' da Lipani). Al 71' è entrato anche Fontanarosa. Con questo risultato l'Italia aggancia la Nigeria al primo posto nel Gruppo D. Nell'altra gara in programma stasera successo per 1-0 del Giappone sul Senegal.