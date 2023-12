La sconfitta indolore del Milan Primavera sul campo del Newcastle in Youth League lascia comunque un po' di amaro in bocca a Ignazio Abate: "I ragazzi hanno dato tutto, quello che mi fa arrabbiare è che abbiamo preso due gol su palla inattiva, in maniera troppo semplice - il commento del tecnico rossonero ai canali ufficiali del club -. Ora abbiamo le ultime due gare dell'anno importantissime, speriamo di recuperare qualche elemento perché siamo contati. Ci prepareremo a testa bassa per fare un buon derby. Si incontreranno due squadre forti, sarà molto equilibrata e fisica.

Dovremo essere bravi a interpretarla, arrivandoci con serenità e lucidità. Conosco le qualità morali e tecniche dei miei ragazzi, è molto sentita ma sarà una partita di calcio. Andremo lì per fare la nostra gara con coraggio e cuore, ovviamente sperando di portare via i tre punti".