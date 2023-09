Mercoledì alle ore 12 sarà tempo di debutto in Youth League per l'Under 19 di Cristian Chivu, che sfiderà la Real Sociedad presso il campo Zubieta XXI di San Sebastian. Già reso noto l'arbitro del match: si tratta dell'armeno Henrik Nalbandyan, che avrà come assistenti i connazionali Mesrop Ghazaryan e Khachatur Hovhannisyan. Quarto uomo lo spagnolo Ibai Rezola Etxeberría.