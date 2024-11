Sono otto gli appuntamenti annotati sull'agenda del Settore giovanile dell'Inter per il weekend in arrivo. Ad alzare il sipario ci penserà la Primavera nerazzurra, impegnata sabato alle 13 in casa contro il Cesena. Di seguito tutte le partite in programma:

UNDER 20

Sabato 23 novembre, ore 13:00 - Campionato, 12ª giornata: INTER vs Cesena - KONAMI Youth Development Centre.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 24 novembre, ore 14:30 - Campionato, 10ª giornata: Como vs INTER - Centro sportivo "Sport village Cislago", Cislago (VA).

UNDER 18

Domenica 24 novembre, ore 11:00 - Campionato, 11ª giornata: INTER vs Empoli - KONAMI Youth Development Centre.

UNDER 17

Domenica 24 novembre, ore 15:00 - Campionato, 11ª giornata: Atalanta vs INTER - Centro Sportivo “Bortolotti” – Ciserano (BG)

UNDER 17 FEMMINILE

Domenica 24 novembre, ore 14:30 - Amichevole, INTER vs Brescia - KONAMI Youth Development Centre.

UNDER 16

Sabato 23 novembre, ore 16:00 - Torneo Al Abtal: INTER vs Future Falcons

UNDER 15

Sabato 23 novembre, ore 14:30 - Amichevole: Modena vs INTER

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 24 novembre, ore 09:30 - Campionato, Ardor Bollate vs INTER - Centro sportivo oratoriale Mons. Sala, Bollate (MI)