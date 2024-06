Questo pomeriggio, alle 17, l'Inter Under 18 è attesa ad Ancona dal Genoa di Gennaro Ruotolo per la semifinale dei playoff Scudetto di categoria. Momento decisivo della stagione per la squadra di Andrea Zanchetta, che prima di prendere le redini della Primavera nerazzurra vuole trascinare i ragazzi alla conquista del tricolore e garantire l'ennesimo trionfo al settore giovanile interista. n caso di parità al termine dei novanta minuti, in semifinale sono previsti i ‘canonici’ supplementari con due tempi da 15' l'uno. In caso di ulteriore equilibrio, non si andrà ai calci di rigore, ma a passare in finale sarà la squadra classificata meglio al termine della stagione regolare: in questa semifinale, quindi, prevarrebbe l'Inter prima nella regular season.

La vincente affronterà in finale chi prevarrà nell'altra semifinale in programma ad Ascoli Piceno tra Roma e Atalanta. La partita sarà visibile anche in diretta sulla piattaforma DAZN e su VivoAzzurroTV.