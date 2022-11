Il ct dell'Italia Under 17, Berardo Corradi, ha convocato 24 giocatori per la doppia amichevole in programma contro l'Ungheria martedì 29 novembre (ore 13) e nella mattinata di giovedì 1 dicembre. Nella lista ci sono anche i nerazzurri Matteo Cocchi e Giacomo De Pieri. La lista dei convocati:



Portieri

Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia)