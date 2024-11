Amichevole di lusso per l'Italia U21, in campo a Empoli per sfidare i coetanei della Francia. Nel 4-3-1-2 scelto dal ct Nunziata partono titolari gli ex interisti Pirola, Fabbian, Casadei e Gnonto, mentre il baby bomber Esposito parte dalla panchina così come Zanotti e Bertola, uno degli obiettivi dell'Inter sul mercato.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Coppola, Pirola, Ruggeri; Ndour, Prati, Casadei; Volpato; Ambrosino, Gnonto. A disposizione: Zacchi, Sassi, Zanotti, Ghilardi, Baldanzi, Bertola, Palestra, Esposito, Turicchia, Bonfanti, Pafundi, Miretti, Guarino. Commissario tecnico: Carmine Nunziata.

FRANCIA U21 (3-4-1-2): Restes; Matsima, Youté, Magassa; Sildillia, Agoumé, Bouaddi, Mawissa; Cherki; Tchaouna, Kalimuendo. A disposizione: Nkambadio, Risser, Kumbedi, Zezé, Doue, Ouattara, Bonny, Tel, Diouf, Atangana, Doukoure. Commissario tecnico: Gerald Baticle.