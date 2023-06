Carmine Nunziata, Ct dell'Italia Under 20, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale del Mondiale U20 contro la Corea del Sud: "Arrivati a questo punto, qualsiasi avversaria sarebbe forte. In più si tratta di una partita secca, da dentro o fuori, l’ultimo ostacolo che ci separa dalla finale di questo Mondiale che, sinora, è stato entusiasmante. Comunque parliamo di quattro squadre tutte di alto livello, che hanno meritato di arrivare sin qui. Si gioca ogni tre giorni e l’impegno fisico è importante. La condizione è essenziale per avere la meglio sugli avversari e gioca un ruolo fondamentale nell’economia di ogni match”.