La Nazionale Under 16 di Daniele Zoratto torna in campo per disputare due amichevoli contro i Paesi Bassi in programma mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre, entrambe alle 19, presso lo Juliana Sportpark di 's-Gravenzande. Per l'occasione, il ct ha convocato 22 calciatori, tutti classe 2008, tra cui ben cinque elementi dell'Inter: i difensori Leonardo Bovio e Thomas Lissi, i centrocampisti Pietro La Torre e Kevin Vitale Morassa e l'attaccante Cristian Carrara.

L'elenco dei convocati

Portieri: Raffaele Huli (Juventus), Alessandro Longoni (Milan);

Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Jayden Armstrong Ngwashi Chinjie (Manchester United), Luca Reggiani (Sassuolo), Samuele Tavanti (Empoli);

Centrocampisti: Nicolò Ballabio (Monza), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Matteo Maglione (Parma), Kevin Vitale Moressa (Inter), Vincenzo Prisco (Napoli);

Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Samuele Inácio (Atalanta).