Nei giorni scorsi, Matteo Motta, terzino della formazione Under 19 dell'Inter di Cristian Chivu, ha firmato nei giorni scorsi il suo primo contratto da professionista. Motta ha dato da solo l'annuncio con un post sul suo profilo Instagram: "Contento di continuare il viaggio iinsieme a questa splendida famiglia", le parole del ragazzo classe 2005 sceso in campo in questa stagione per 20 volte, con quattro assist come bottino.

