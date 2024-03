Vigilia di Pasqua in campo per l'Inter Primavera che, dopo la sosta per le Nazionali, riprenderà il filo con il campionato in cui è prima in classifica sfidando il Lecce campione d'Italia in carica al ''KONAMI Youth Development Centre' di Milano. Il kick-off è stato fissato ufficialmente dalla Lega Serie A per sabato 30 marzo, alle ore 10.45.