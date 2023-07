Si è concluso con una vittoria rotonda sul Sassuolo il ritiro in Trentino-Alto Adige dell'Inter Primavera, che ora farà ritorno a Milano per continuare la preparazione verso l'esordio stagionale in campionato contro l'Empoli, in calendario venerdì 25 agosto. I nerazzurrini di Cristian Chivu si sono imposti 3-0 nell'amichevole ufficiale giocata a Vipiteno: in gol Amadou Sarr, Luca Di Maggio e Thomas Berenbruch.