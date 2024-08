Vittoria reboante per l'Inter Primavera nella quarta amichevole della pre-season 2024/25. Al Konami Youth Development Centre di Milano, la squadra di Andrea Zanchetta, infatti, ha travolto con un netto 6-1 la Biellese grazie alle doppiette di De Pieri e Pinotti e ai sigilli di Spinaccè e Tigani; per gli ospiti rete di Gila. Oggi, alle ore 18, l'U20 nerazzurra tornerà in campo a Venegono Superiore per la sfida con la Varesina, squadra che milita in Serie D.