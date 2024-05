Dalla grandissima delusione per la retrocessione in Serie B della prima squadra dopo undici anni, alla gioia per il trionfo inaspettato e meritato della formazione Under 19 del Sassuolo di Emiliano Bigica che regala un sorriso all'ambiente neroverde. La formazione neroverde ha completato l'upset nelle finali Scudetto del campionato Primavera 1 superando, dopo il 3-1 all'Inter in semifinale, anche l'altra testa di serie, la Roma di Federico Guidi, con un secco 3-0 nella finale del Viola Park.

Dopo un primo tempo decisamente equilibrato e poco emozionante, il Sassuolo furoreggia nella ripresa chiudendo la questione in venti minuti grazie ai gol di Matteo Falasca, Simone Cinquegrano e del solito implacabile Flavio Russo che mette un ulteriore sigillo alla sua stagione da urlo suggellando il successo finale degli emiliani, che per la prima volta conquistano lo Scudetto del massimo campionato giovanile dopo le tre Viareggio Cup vinte nel 2017, nel 2022 e nel 2023.