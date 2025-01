Jamal Iddrissou trascina l'Inter U18 a suon di gol, ma si sta ritagliando il suo spazio anche nelle giovanili della Nazionale. Il baby bomber nerazzurro classe 2007 si racconta ai canali ufficiali della FIGC: "Il calcio è una passione da sempre, grazie a mio padre, che me l'ha trasmessa fin da piccolo. Ho iniziato a giocare all'oratorio di Sant'Andrea, dove ho capito che questo gioco sarebbe potuto diventare la mia vita. Sogno di indossare la maglia azzurra, e mi piacerebbe esordire in Primavera, oltre a vincere lo scudetto con l'Under 18. Possiamo farcela, abbiamo una squadra forte, che può battere chiunque".

Durante l'intervista c'è tempo e modo di nominare anche i modelli da cui prende ispirazione: "Mi piacciono Vinícius Júnior e Rashford, calciatori che fanno la differenza con la loro velocità e la loro tecnica. Nell'Inter, mi ispiro a Thuram, che ho la fortuna di poter ammirare da vicino. Devo tantissimo a Mister Carbone, che ha creduto in me fin dal primo giorno. Insieme abbiamo lavorato su tante cose, migliorando diversi aspetti del mio gioco e i risultati si vedono. Se sto facendo bene, lo devo anche ai miei compagni, alla società e alla mia famiglia, che mi sostiene sempre. Ho due sorelle e un fratello, tutti più grandi di me. Mio fratello (Subutan, ndr) ha giocato nel Brescia, nella Pro Sesto e nel Foggia in Serie C. Oggi è in Eccellenza alla Folgore Castelvetrano".