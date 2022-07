Lorenzo Peschetola, trequartista o esterno offensivo dell'Inter Primavera campione d'Italia, è vicino al Foggia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club pugliese che milita in Serie C è scatenato in queste ore sul mercato ed è pronto a chiudere 4 colpi: oltre al nerazzurro classe 2003, sono vicinissimi anche Tonin e Stanga dal Milan e Peralta dalla Ternana.