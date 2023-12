Si chiama David Gharabagh Stuckler, è un classe 2004 e ha già segnato 16 gol nel campionato Primavera 2 in appena 11 partite. Il danese di origini iraniane, in forza alla Cremonese, ha attirato su di sé le attenzioni di molti club che stanno iniziando a muoversi per portarlo dalla loro parte. Tra questi, riporta Cuoregrigiorossso.com, l’Inter sembra quella più interessata al giovane centravanti soprattutto in ottica Under 23, visto che, dopo Juventus e Atalanta, anche il club di Viale della Liberazione sembra intenzionato a creare una formazione per i propri prospetti.