Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, analizza così ai microfoni di Sportitalia la finale di Supercoppa italiana vinta oggi ai danni dell’Inter: “È incredibile, sono cinque medaglie, quindi vuol dire che stiamo facendo le cose fatte bene. Non è facile vincere, le finali le giocano due squadre. Sono contento perché è un premio per i sacrifici che fanno i ragazzi. Non è normale che si vinca così tanto, quindi bisogna fare i complimenti alla squadra. Poi non so che carriera faranno, ma questo se lo ricorderanno per sempre. Io tengo a precisare che ho un gruppo e uno staff che lavora con me, avevamo studiato bene l’Inter per capire come avere dei vantaggi. Abbiamo aggiustato qualcosa, ringrazio il mio staff perché sono ragazzi che lavorano veramente tanto. Potevamo fare anche meglio, ma era una finale e le finale a volte sono anche un po’ sporche”.