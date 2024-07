Appuntamento con la storia oggi, al Windsor Park di Belfast, per la Nazionale italiana Under 19, che scende in campo alle 15 da campione in carica contro la Spagna con l'obiettivo di qualificarsi per la finale dell'Europeo di categoria. Da poco, sono state ufficializzate le scelte ufficiali dei due tecnici: Bernardo Corradi va sul sicuro affidandosi in attacco a Pafundi e Camarda, con Kevin Zeroli incursore alle loro spalle. In mezzo al campo, regia affidata a capitan Lipani, che avrà ai lati Ciammaglichella e l'interista Luca Di Maggio.