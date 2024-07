E' finita a un passo dalla finale l'avventura all'Europeo di categoria della Nazionale italiana Under 19, eliminata immeritatamente per mano della Spagna ai supplementari ieri pomeriggio. Rimane comunque il percorso ottimo degli azzurrini, come sottolineato dal presidente FIGC Gabriele Gravina: "Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Dopo il successo continentale dell’Under 17, la Nazionale di mister Corradi ha disputato un ottimo Europeo conquistando l’obiettivo fondamentale della qualificazione al prossimo Mondiale. In questa squadra c’è tanta qualità, sono sicuro che sentiremo ancora molto parlare di tanti di questi ragazzi".