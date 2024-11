Dopo il 3-2 imposto alla Polonia, la Nazionale italiana Under 20 supera anche la Romania 4-1, ottenendo il terzo successo in Elite League, nella cornice del 'Viola Park' Gli azzurrini di Bernardo Corradi blindano i tre punti già nel primo tempo grazie alle reti di Adam Bakoune (Milan), Luca Lipani (Sassuolo) e Raphael Kofler (Sudtirol), arrotondando il punteggio nella ripresa con il rigore trasformato da Lorenzo Anghelè (Juventus), prima del gol della bandiera di Trica.

Non ha partecipato alla festa del gol Luca Di Maggio, centrocampista dell'Inter in prestito al Perugia, mentre ha giocato l'intero match Giacomo Stabile, difensore nerazzurro che la scorsa estate è approdato in prestito all'Alcione,

IL TABELLINO:

ITALIA-ROMANIA 4-1 (3-0 p.t.)



ITALIA (4-3-1-2): Magro; Bakoune (dal 1' st Chiarodia), Kofler, Stabile, Reale (dal 17' st Idrissi); Ciammaglichella, Harder (dal 28' st Cichella), Lipani (dal 28' st Manzoni); Candelari; Perlingieri (dal 17' st Konaté), Anghelè. A disp.: Torriani, Mane, Zeroli, Di Maggio, Vacca. All. Corradi



ROMANIA (4-2-3-1): Rafaila (dal 33' st Lefter); Strata (dal 1' st Dorobantu), M. Dutu, D. Pop, David (dal 1' st Borza); Botogan (dal 23' st S. Dutu), Vulturar (dal 40' st Jalade); Bana (dal 23' st Radulescu), Florea (dal 1' st Radaslavescu), R. Pop; Stan (dal 33' st Trica). A disp.: Dinca, Pascalau, Musi, El-Sawy. All. Curelea



Marcatori: 23' pt Bakoune (I), 33' Lipani (I), 41' Kofler (I), 20' st Anghelè (I), 36' st Trica (R)

Arbitro: Galipò di Firenze. Assistenti: Fontani (Siena)-Cipriani (Empol). Quarto ufficiale: Crezzini (Siena)