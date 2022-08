C'è un po' di amarezza per i tre punti soltanto accarezzati per il Cagliari Primavera , a un passo dalla vittoria contro l' Inter campione d'Italia prima del 2-2 firmato da Valentin Carboni. Michele Filippi , tecnico dei sardi, prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Sono contento della prestazione, soddisfatto delle risposte che ho avuto dai ragazzi dal punto di vista del gioco, del temperamento e dell’agonismo, anche da chi è entrato a partita in corso. L’umore del gruppo è sempre stato alto, anche con il Torino avevamo giocato bene nonostante un manto erboso che ci ha penalizzato – riporta Calciocasteddu.it -. Contro un avversario ancora più forte abbiamo portato a casa un punto, questo dà ulteriore valore al nostro lavoro quotidiano”.

Le decisioni del direttore di gara non hanno convinto l'allenatore rossoblu: “Ovviamente siamo rammaricati, alcune scelte arbitrali oggi hanno fatto la differenza e ci hanno tolto una vittoria che meritavamo. Dispiace perché noi ci impegniamo giorno e notte per far bene nei novanta minuti e vorremmo che tutti gli addetti ai lavori svolgessero al meglio il proprio compito. Gli episodi a sfavore possono capitare, speriamo che nell’arco del campionato possano compensarsi. Alla lunga i risultati, sia in termini di punti che di crescita individuale che dei singoli calciatori, arriveranno”.