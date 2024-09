Vittoria dell'Inter Primavera per 1-0 in casa del Cagliari, al CRAI Sport Center. Gol firmato da Spinaccé che consegna i tre punti alla squadra di Andrea Zanchetta. Di seguito l'analisi di Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblu. "Dispiace perdere una gara giocata comunque alla pari di una grandissima squadra, tra le più forti del campionato. Purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni che siamo stati bravi a creare sfruttando male alcune situazioni, mentre l’Inter lo ha fatto e avrebbe potuto ripetersi in altri frangenti, segno che dobbiamo migliorare nella gestione, nella cattiveria, nella capacità di scelta e di essere decisivi. La differenza la fa il dettaglio, la durezza mentale, ci aspettavamo questa partita contro l’Inter ma abbiamo concesso un po’ troppo, seppur fino al gol l’Inter non si era mai resa pericolosa, ma con queste squadre gli errori li paghi".

Non mancano le note liete:

"La squadra ha reagito, è un momento dove – come a Verona – crei e non concretizzi. Faremo di necessità virtù e lavoreremo, anche nell’inserire i nuovi, che finora abbiamo visto poco o nulla. Stiamo costruendo il nostro percorso, siamo all’inizio, di fatto è una squadra simile a quella dell’anno scorso, un po’ come l’Inter che in campo aveva 7-8 calciatori che hanno disputato l’ultima finale. Andiamo via con rimpianto e l’insegnamento di dover crescere e lavorare duro ogni giorno. Simonetta? Una botta alla coscia, non sembra preoccupare, vedremo nei prossimi giorni".