Beffa nel finale per l'Italia U21, oggi in campo per sfidare la Turchia nella seconda gara del Gruppo A di qualificazione all'Europeo di categoria. I ragazzi di Nunziata passano in vantaggio Ghilardi sotto gli occhi Spalletti, presente in tribuna, ma si fanno poi rimontare in pieno recupero dalla rete di Kilicsoy. A Ferrara finisce 1-1.

Tra gli azzurrini sono da segnalare i 90' in campo di Fabbian, mentre Zanotti viene sostituito da Kayode all'88'. Ingresso al minuto 78', invece, per Oristanio.