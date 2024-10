Piotr ZIelinski è il giocatore chiamato in casa Inter a commentare l’esito rocambolesco della partita contro la Juventus. Così si esprime nelle parole raccolte dall’inviato di FcInterNews.it:

Come ti sei trovato in questa posizione?

"Ho giocato 2-3 volte in Nazionale, non è il mio ruolo però giocherò sempre dove vuole il mister, oggi c'era emergenza e quindi ho accettato".

Il centrocampo poteva fare qualcosa di più sui gol subiti?

"Potevamo fare qualcosa in più, c'è stato qualche errore".

Tanti gol subiti, che spiegazione ti dai?

"Sul terzo gol sicuramente potevamo fare qualcosa in più, dovevamo fare fallo perché la Juve poi ha avuto tanto campo davanti a sé. Abbiamo concesso tanto spazio e alla fine hanno pareggiato, hanno grande qualità".

Il Napoli è la squadra da battere?

"Certo, però anche noi siamo una grande squadra. Faremo di tutto per vincere e regalare tante gioie ai tifosi e belle sensazioni come l'anno scorso. Tanti ragazzi hanno vissuto cose bellissime l'anno scorso".

Quanto ti mancava il gol?

"Non mi mancava, ho segnato in Nazionale. Potevo segnare un gol anche con lo Young Boys, di sicuro è stato bello segnare in questo stadio pieno con una maglia così prestigiosa. Contava però la vittoria, spero di segnare ancora per aiutare la squadra a vincere".