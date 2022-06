In attesa che il suo ritorno all'Inter diventi realtà, Romelu Lukaku si tiene decisamente informato su ciò che sta accadendo in casa nerazzurra, compreso il rinnovo ufficiale di Simone Inzaghi fino al 2024 annunciato in questi minuti dal club milanese. Una notizia gradita a Big Rom che ha ha lasciato un cuore sotto il post pubblicato su Instagram dal presidente Steven Zhang, in cui quest'ultimo spiegava che lavorare con il tecnico piacentino è "un dono".