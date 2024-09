Ospite di Sky Sport per il pre-partita della prima giornata di Europa League, Walter Zenga ha inquadrato così il nuovo format delle coppe introdotto dalla UEFA da questa stagione: "Come ogni novità, c'è bisogno di capirla cercando di entrare nel meccanismo - il ragionamento dell'Uomo Ragno -. Faccio un esempio: guardando la classifica, ti rendi conto che l'Inter fa una buona partita a Manchester però è dodicesima in Serie A (in realtà è sesta, ndr). Devi calcolare che per arrivare agli ottavi di finale di Champions devi studiare otto avversarie diverse, prima erano solo tre: cambia tutto".

