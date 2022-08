Cosa ha portato Romelu Lukaku a garantire in Italia un rendimento che nell'annata al Chelsea non ha visto nemmeno lontanamente? Walter Zenga, dagli studi di Sky Sport, offre la sua chiave di lettura: "Lukaku con Antonio Conte ha fatto di tutto e di più, poi è andato a Londra in un meccanismo differente, con un allenatore che trattava tutti allo stesso modo e non ha sentito la fiducia. Il calcio è pieno di gente che non ha reso bene da una parte e reso benissimo da altre perché ha avuto fiducia".