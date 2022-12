L'Argentina si è qualificata agli ottavi di finale del Mondiale potendo contare soprattutto sulla forza del gruppo, ottimamente guidato dal ct Lionel Scaloni , colui che l'ha forgiato. "Tre giocatori di movimento, solo tre giocatori di movimento della squadra argentina, non hanno ancora disputato minuti in Coppa del Mondo. Questo descrive l'allenatore e la squadra", ha sottolineato Javier Zanetti , leggenda del futbol argentino, nel suo intervento per La Nacion.

"Lionel Scaloni si fida della profondità della rosa che ha scelto; sa che può contare su tutti se ha bisogno di soluzioni - ha spiegato Pupi -. E i calciatori rispondono presente. Con la Polonia si è visto ancora una volta che nessuno conosce i propri giocatori meglio dell'allenatore. Come sono, come si sentono, in allenamento e ne quotidiano. Perché 'saper leggere' le cose nelle ore libere fornisce anche molte informazioni al tecnico. Questo è stato il caso, per esempio, di Enzo Fernández; ha creduto di poter correre dei rischi schierando Julián Álvarez al posto di un bomber come Lautaro Martínez. Ha creduto nell'idea Alexis Mac Allister e le sue decisioni sono state appropriate. L'Argentina si è qualificata con autorità agli ottavi di finale".