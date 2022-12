Intercettato dai media argentini in quel di Doha, Javier Zanetti torna ad analizzare la vittoria ai calci di rigore dell'Argentina contro l'Olanda ai quarti di finale del Mondiale. Il vice presidente dell'Inter viene ovviamente incalzato sul rigore decisivo realizzato da Lautaro Martinez: "Sono felice per Lauti, perché non segnava da tanto e ha avuto l'opportunità di realizzare il rigore decisivo - le parole di Pupi raccolte da ESPN -. Credo che per lui sia stato molto importante, sicuramente comparirà nel momento in cui l'Argentina ne avrà più bisogno".