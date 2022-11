La svolta contro il Barcellona, ma l'Inter guardando anche a ieri sera lascia ancora qualcosa sul campo. Come trovare una quadratura in vista di febbraio? "Lavorando tanto e sapendo dove migliorare. La Champions League finora ci ha dato risposte da confermare in campionato. Mancano due partite, quando si riprenderà sarà tutta un'altra cosa. Speriamo di lavorare al meglio".

In Champions ci sono stati cinismo e determinazione, mancati però in campionato. Come mai?

"Credo che dobbiamo trovare equilibrio e continuità in campionato, spiace per la sconfitta di ieri. Penso che dopo il primo tempo potessimo andare all'inteRvallo con un altro risultato. Questo è il calcio, la Juve ci ha segnato alla prima occasione e da lì è iniziata un'altra partita. Bisogna lavorare sui dettagli".

Superato questo girone l'Inter ha tutto per passare il turno contro il Porto.

"Siamo fiduciosi, passare questo gruppo non era semplice e la squadra lo ha fatto con maturità. Prima del Porto dobbiamo lavorare tanto per arrivare al meglio e fare bene sia in casa sia fuori".

Il rinnovo di Skriniar è vicino.

"Stiamo parlando, ci sono i presupposti per andare avanti. Speriamo si risolva al più presto, saremo tutti contenti".