Simone Inzaghi e tutta l'Inter possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Nicola Zalewski, uscito al 67' della gara vinta dai nerazzurri contro il Cagliari. Ma non per un infortunio, bensì per un accumulo di stanchezza, come spiegato dallo stesso laterale polacco su Instagram: "Grazie per i tantissimi messaggi, fortunatamente si tratta solo di crampi. Ma la cosa più importante erano i tre punti, ci vediamo mercoledì", la rassicurazione dell'ex Roma ai tifosi.