Aron Winter crede nell'Inter e in Simone Inzaghi. Intercettato da SportMediaset durante un evento in corso a Dubai, l'ex centrocampista nerazzurro tesse le lodi del tecnico piacentino nonostante l'ultimo bruciante ko nel derby: "Grandi compimenti per lui come allenatore perché fa bene. Gestisce la squadra veramente bene, sfrutta le qualità dei giocatori che sono in rosa. Sta facendo bene", sottolinea l'olandese.

