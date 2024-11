Come annunciato ieri, France Football ha pubblicato quest'oggi tutti i dettagli dell'elezione del Pallone d'Oro 2024, comprese le top 10 dei 100 giornalisti chiamati a decidere chi meritasse l'ambito premio per l'anno che sta per andare in archivio. Stupisce vedere come Lautaro Martinez, arrivato al settimo posto nella classifica globale, non abbia preso i 12 punti spettanti al primo classificato dal rappresentante dell'Argentina, il giornalista de La Nacion Ezequiel Fernandez Moores, che a sorpresa ha assegnato la prima posizione a Toni Kroos, lasciando al Toro la sesta piazza. Per fare un paragone, il giornalista di Score Nigeria ha dato i suoi 12 punti al connazionale Ademola Lookman.

Come detto, ritenere Lautaro meritevole della prima posizione è stato il solo Serjio DuFour, dell'emittente di Trinidad & Tobago CCN-TV6, che ha preferito il capitano nerazzurro a Rodri e Vinicius junior. Paolo Condò, rappresentante italiano della giuria, lo ha invece piazzata in quarta posizione.

