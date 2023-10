Nel corso dell'ultima puntata della BoboTV, Christian Vieri ha esaltato anche le qualità di Marcus Thuram: "Sa giocare a calcio, è bravo coi piedi, è morbido e veloce. E fa gol, con la squadra che ha l'Inter deve farne venti. L'Inter è una delle candidate per vincere la Champions League, perché non ci sono squadre forti come l'Inter in giro. Se gioca con Marcus Pavard o Matteo Darmian in un ottavo di finale col Manchester City, sono tranquillo; così come se gioca titolare Carlos Augusto Davide Frattesi e non Henrikh Mkhitaryan o Stefan de Vrij o Francesco Acerbi. Bisogna fare i complimenti a Piero Ausilio e al suo staff per aver scelto questi giocatori: sono andati via due attaccanti di peso e qualità però Lautaro Martinez l'ha azzeccato in pieno e dopo una partita con la Fiorentina si sono dimenticati di Romelu Lukaku. Poi c'è Thuram, che si è inserito alla grandissima, aiuta i compagni e segna".

