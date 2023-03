"È una macchina perfetta. Mai visto un club presentarsi così forte dopo una vera e propria rivoluzione tecnica". Christian Vieri si unisce al coro di elogi per il Napoli in un'intervista al Corriere della Sera.

Spalletti, dice Vieri, "ha maturato un’esperienza totale, e sa leggere perfettamente ogni dettaglio nei vari momenti della gara e della stagione in generale". I partenopei sono anche tra le tre italiane in corsa per la Champions League. "Quello italiano resta un calcio importante. Ci facciamo rispettare, è un grande orgoglio. Da noi c’è tutto per fare cose di alto livello", dice ancora l'ex bomber, che non risparmia grandi critiche all'Inter. "È inaccettabile perdere 9 gare su 27 in campionato. L’Inter è uno squadrone, non può lasciare per strada questa valanga di punti. Mi aspetto molto di più e non può avere tanta discontinuità. Il Benfica? Sfida apertissima. Il Benfica è forte, è il Napoli del Portogallo. Lì l’architetto è, non a caso, Rui Costa, uno che fuma sigarette e calcio da una vita. Lukaku? Fino ad oggi è stato assente, tutti si aspettavano un altro Lukaku".