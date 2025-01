La finale di Supercoppa Italiana si avvicina e SportMediaset intercetta diversi ex giocatori per un commento sul derby di Riad. Uno di questi è Christian Vieri: "Per me è pericoloso incontrare un'Inter così - esordisce Bobo -. Il grande Sergio (Conceicao, ndr) è tornato in Italia e sono contento per lui. Non è può fare i miracoli e che una partita può cabiar tutto, ma darà la sua impronta piano piano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!