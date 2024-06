Per il Genoa c'è la possibilità di trattenere Mateo Retegui e Albert Gudmunsson? Stuzzicato all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A, il presidente rossoblu Alberto Zangrillo replica così alla domanda sui due gioielli del Grifone, con l'islandese nel mirino dell'Inter: "Me lo hanno già chiesto in tre colleghi, gli ho detto che io non ho questo ruolo e per questo li ho messi in contatto con il nostro direttore sportivo. Il nostro amministratore delegato ha detto che noi prendiamo in valutazione delle possibilità di scambio, ma non di svendita dei nostri gioiellini".

Si può dire che con l'Inter è tutto fatto per Martinez?

"Questo leggo, ma il mercato non è ancora iniziato mi sembra. Mi dispiacerebbe molto perché è uno straordinario ragazzo che veramente è partito quasi per caso in Serie B e poi ha fatto uno straordinario campionato di Serie A. Un buon portiere, merce rara, è bravissimo con i piedi. Anche lì cercheremo di fare del nostro meglio per ragionare in modo coerente e non essere la boutique di nessuno".

FcIN - Dall'Inter potrebbero arrivare alcuni giovani?

"I giovani sono straordinari quando uno se li è curati e inventati in casa e in qualche modo hanno un valore di mercato certificato. Quando si parla di giovani solo sulla base alla carta d'identità, allora ci permettiamo di fare qualche considerazione più cauta".

Sul fronte Gudmunsson il fattore extracampo può incidere in qualche modo sui ragionamenti?

"Assolutamente no, penso di aver capito a cosa si riferisca ma assolutamente no. Il ragazzo è sereno e risolverà i dubbi a riguardo, è certificato. È semplicemente un giovane di 26 anni, ha fatto quello che ha fatto ed è un ragazzo che deve sognare".

