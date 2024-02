Accolto dagli applausi di alcuni tifosi presenti all'esterno del ristorante in cui tra poco si terrà il pranzo UEFA tra le dirigenze di Inter e Atletico Madrid, Javier Zanetti si è soffermato brevemente con i cronisti per dare un suo personale saluto ad Andreas Brehme, leggenda nerazzurra scomparsa nelle scorse ore: "La notizia della sua morte è molto triste perché ci lascia una persona bellissima - le parole di Pupi -. Non ho avuto la fortuna di giocare con lui, lo frequentavo quando veniva a vedere le partite, avevamo un grandissimo rapporto. La notizia mi ha intristito, ci lascia una persona bella dentro, che ha fatto delle cose molto importanti per la famiglia dell'Inter. Credo che i tifosi interisti lo ricorderanno per tutto quello che ha fatto, per il modo in cui ha difeso la maglia della nostra società"

