Aleksandar Stankovic è tornato a segnare con la maglia del Lucerna nel match stravinto per 5-0 contro lo Young Boys. Il figlio d'arte, centrocampista classe 2005 di proprietà dell'Inter, ha segnato il gol del momentaneo 4-0 con una punizione bellissima.

Per Stankovic si tratta del terzo gol nelle 32 presenze in campionato. Complice questa vittoria il Lucerna è salito al terzo posto in classifica, a quota 51 punti, superando in classifica proprio lo Young Boys. La squadra è già qualificata ai playoff

