Valentin Carboni ha iniziato la fase di riabilitazione dopo il brutto infortunio rimediato in allenamento con la Nazionale argentina. Il fantasista argentino di proprietà dell'Inter, in prestito al Marsiglia, ha riportato la rottura del legamento crociato e la sua stagione è da considerarsi finita. Sui social lo stesso Carboni ha postato un video in cui sono immortalate le prime tappe del suo recupero:

