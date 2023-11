Prima della Sampdoria si era parlato dell'Inter, c'è mai stato davvero qualcosa di concreto? Incalzato a margine del DLA Pipier Sport Forum dall'inviato di FcInterNews.it, Fabio Radrizzani risponde alle voci sul presunto interesse per il club nerazzurro.

"Come ho spiegato prima non ho acquistato la Sampdoria - precisa Radrizzani -, faccio parte di un gruppo impegnato nella ristrutturazione della società. In passato con altri fondi ho seguito possibili acquisti di altri club. Anche dell'Inter? Non in modo concreto".

Radrizzani ha mai trattato l’acquisto dell’Inter? Ecco la sua risposta ️ pic.twitter.com/7vnWglB0HW — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 21, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!