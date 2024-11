Tempo di pranzo UEFA per Inter e Arsenal, nell'ormai abituale locale in centro a Milano. Il primo ad arrivare è stato Javier Zanetti, accolto dall'affetto dei tifosi ai quali non ha negato sorrisi e selfie ("Hai portato il sole", gli ha detto uno dei presenti). Pochi minuti dopo è toccato ad Alejandro Cano, al suo esordio in questo appuntamento istituzionale.

Successivamente, ecco la vettura da cui scendono Renato Meduri, Katherine Ralph (anche lei all'esordio), Alessandro Antonello e Beppe Marotta, per completare la delegazione nerazzurra.

