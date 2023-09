Da circa dieci minuti (alle 16:55) l'Inter è partita dalla stazione di Rho-Fiera, ormai consueto hub per le trasferte in treno dei nerazzurri, per raggiungere Firenze, da dove poi si muoverà per Empoli, sede del lunch match delle 12.30 in programma domani. Tanti tifosi a caricare la truppa di Inzaghi dopo il pareggio, non proprio brillante, in Champions League contro la Real Sociedad (clicca qui per vedere da app).