Come testimoniato dal video girato dal nostro inviato, in questi minuti, Lorenzo Pirola, difensore classe 2002, è arrivato nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, a Milano, in compagnia dei suoi agenti per firmare il rinnovo con il club milanese fino al 2027 (stipendio da 750mila euro a stagione). L'ex Monza, poi, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana per 5 milioni di euro, con i nerazzurri che potranno controriscattarlo a 6 mln, come risulta a FcInternews.it.