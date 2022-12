Comincia ufficialmente la tournée maltese per l’Inter. La formazione nerazzurra è infatti arrivata da poco a Malpensa, da dove partirà alla volta dell’aeroporto internazionale di Malta, dove svolgerà un mini ritiro fino al 9 dicembre. Domani per i ragazzi di Simone Inzaghi è già in programma il primo test amichevole, contro i locali dello Gzira United. Tra i giocatori a disposizione del tecnico anche il portiere Gabriel Brazao, rientrato da poco dopo essere stato a lungo fuori per un infortunio al crociato. Di seguito il momento della partenza dei nerazzurri.