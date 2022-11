Romelu Lukaku torna ad allenarsi con il Belgio e trascina subito i compagni. E non solo con il solito carisma. Dopo aver vinto la vinto la partitella nella seconda seduta di fila con il resto del gruppo, Big Rom viene 'pizzicato' sui social dei Diavoli Rossi mentre zittisce simpaticamente gli sconfitti, lasciandosi poi andare all'urlo liberatorio: "Nobody wants this moreeee!". Un siparietto riproposto poi su Instagram dallo stesso attaccante dell'Inter, voglioso di tornare in campo durante il Mondiale.